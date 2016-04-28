Turist sayısı 10 yılın en düşük seviyesinde

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı 2016 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,84 azalış gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan verilere göre, yılın ilk üç ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 10.3 azalışla 4.06 milyon kişi oldu.

Rus turist sayısı yüzde 60 azaldı

Uçak düşürme krizinin ardından Mart ayında Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 58.95 düşüşle 23,947'ye geriledi.

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı 2016 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,84 azalış gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2016 yılı Mart ayı 'Sınır Giriş ve Çıkış İstatistikleri'ni açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre; 2016 yılı Mart ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,84'lük bir azalışla 1 milyon 652 bin 511 oldu.



Mart ayında Türkiye'ye gelen 1 milyon 652 bin 511 yabancı ziyaretçinin 21 bin 650'si (yüzde 1,31) günübirlikçi oldu.



Mart ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il; İstanbul yüzde 47,48 (784 bin 599), Antalya yüzde 14,61 (241 bin 421), Edirne yüzde 11,29 (186 bin 583), Artvin yüzde 10,70 (176 bin 881), Ağrı yüzde 3,37 (55 bin 656) şeklinde gerçekleşti.

En çok ziyaret edilen il İstanbul

2016 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,30 azalış oldu. 2016 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,30 azalış göstererek 4 milyon 63 bin 477 oldu. 2016 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye'ye gelen 4 milyon 63 bin 477 yabancı ziyaretçinin 29 bin 633'ü (yüzde 0,73) günübirlikçi oldu. Ocak-Mart döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il; İstanbul yüzde 52,99 (2 milyon 153 bin 316), Edirneyüzde 11,95 (485 bin 653), Artvin yüzde 11,04 (448 bin 506), Antalya yüzde 10,06 (408 bin 887) ve Ağrı yüzde 2,61 (106 bin 210) şeklinde gerçekleşti.



2016 yılı Mart ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında İran yüzde 15,17 (250 bin 611) ile birinci, Almanya yüzde 13,99 (231 bin 244) ile ikinci, Gürcistan yüzde 10,10 (166 bin 956) ile üçüncü sırada oldu.



2016 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 11,91 (483 bin 790) ile birinci, İran yüzde 11,51 (467 bin 833) ile ikinci, Gürcistan yüzde 10,65 (432 bin 703) ile üçüncü sırada oldu.



Geçici verilere göre; 2016 yılı Mart ayında Türkiye'ye giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,66'lık (1 milyon 23 bin 363) bir artış, çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 1,42'lik (1 milyon 18 bin 981) bir artış kaydedildi.



Geçici verilere göre; 2016 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye'ye giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,06'lık (2 milyon 948 bin 707) bir azalış oldu. Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 0,16'lık (2 milyon 981 bin 361) bir düşüş kaydedildi.