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Dünya
Deutsche Welle

Turist otobüsüne saldırı

Mısır’ın Sina Yarımadası’nda bir turist otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda dört kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

16 Şubat 2014 19:35


Mısır'da bir turist otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda üçü Güney Koreli turist, biri Mısırlı şoför olmak üzere en az dört kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrailli bir polis sözcüsünün açıklamasına göre saldırı Mısır-İsrail sınırındaki Taba kentinde, İsrail sınırına 500 metre uzaklıkta meydana geldi. Yaklaşık otuz Koreli turisti taşıyan otobüsün yakınına yerleştirilen bombalı aracın patlatılması sonucu 14 turistin de yaralandığı belirtiliyor. Verilen bilgilere göre, İsrail'den gelen turistler Sina Yarımadası'ndaki Azize Katerina Manastırı'nı ziyaret etmek istiyordu. Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.

Mısır ordusu, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin geçen temmuz ayında devrilmesinden sonra Sina Yarımadası'nda radikal İslamcılarla mücadeleyi sertleştirmişti. Yarımada'nın güneyindeki tatil yöreleri genellikle güvenli olarak biliniyor.

Mısır'da son olarak 2009 yılında turistleri hedef alan bir saldırı meydana gelmişti. Saldırının hâlihazırda ülkedeki istikrarsızlıklar nedeniyle durgun bir dönemden geçen turizm branşını daha da kötü etkilemesinden endişe ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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