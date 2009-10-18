Turist otel çalışanlarına ve müşterilerine saldırdı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde tatil yapan Alman turist 46 yaşındaki Beatrix Andrea Baatzsch, konakladığı otelde diğer müşterilere ve otel görevlilerine saldırdı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Alman turist, şikayet üzerine alınan doktor raporunun ardından sınırdışı edildi.

Alanya Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir otelde tatil yapan Alman turist Beatrix Andrea Baatzsch, bugün sabah saatlerinde otelin havuzuna indi. Burada bir anda diğer müşterilere ve otel görevlilerine saldıran kadın, otel çalışanları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Otele çağırılan polis ekibine teslim edilen Baatzsch, tur şirketinden gelen bir rehber eşliğinde Alanya Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Psikiyatrist tarafından muayene edilen ve ‘panik defresif' teşhisi konulan turist, önce kaldığı otele götürülerek eşyaları alındı, ardından kendisini getiren tur şirketi aracılığı ile ülkesine gönderildi.

