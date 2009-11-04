Turist gribi!

Küresel kriz ve domuz gribi, dünya turizmini olumsuz etkilerken, 72 milyon turisti gezmekten alıkoydu.

Özellikle 2008 yılının ikinci yarısından itibaren kendisini gösteren küresel ekonomik kriz ve son 1 yıldır gündeme gelen domuz gribi, bir çok sektöre olduğu gibi uluslararası turizme de darbe vurdu.

2010 Yılı Programından derlenen bilgilere göre, geçen yıl tüm dünyada 922 milyon olan turist sayısının, bu yıl sonunda yüzde 7,8 oranında azalacağı ve 850 milyon kişiye gerileyeceği tahmin ediliyor. Turizm harcamalarının ise yüzde 5,6 oranında azalarak, 944 milyar dolardan 891 milyar dolara gerilemesi öngörülüyor.





Türkiye turizmi

Domuz gribi ve ekonomik kriz, tüm dünyada turizmi olumsuz etkilerken Türkiye'de ise turist sayısında geçen yıla göre artış gözlendi. Geçen yıl 26,3 milyon turistin ziyaret ettiği Türkiye'ye, bu yıl 26,5 milyon turistin gelmesi bekleniyor.

Türkiye'deki turizm gelirlerine bakıldığında, geçen yıl 21,9 milyar dolar olan turizm gelirinin, bu yıl 21 milyar dolar olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Buna göre, turist sayısının geçen yıla göre 200 bin artmasına rağmen, turizm gelirinin 900 milyon dolar azalacağı hesaplanıyor.

Gelecek yıl ise ülkeye gelen turist sayısının 1,5 milyon artarak 28 milyon kişiye, turizm gelirinin ise 22,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Dünya turizm pazarında yüzde 2,4, Avrupa turizm pazarında ise yüzde 4,5 paya sahip olan Türkiye, turist sayısı ve döviz gelirlerindeki artış hızıyla dünyadaki en büyük 20'nci, turizm varış noktası içinde turist girişleri açısından 7'nci, turizm gelirleri açısından 9'ncu sırada bulunuyor.

Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediye belgeli yatak sayısının bu yılın sonunda 1 milyon 2 bine, 2010 yılının sonunda ise 1 milyon 50 bine ulaşacağı tahmin edilirken, yatırım aşamasında da 250 bin yatak olduğu belirtiliyor.

Dünya Turizm Örgütü'nün hazırladığı ''Turizm 2020 Yılı Vizyonu'' çalışmasında, 2020 yılında dünyadaki turist sayısının 1,5 milyar kişi, toplam turizm gelirlerinin ise 2 trilyon dolar olacağı öngörülüyor.