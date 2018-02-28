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Ekonomi

Turist girişleri Ocak'ta yüzde 38.48 artışla 1.46 milyon kişiyi geçti

İstanbul, 28 Şubat (DHA) - Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistler, Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38

28 Şubat 2018 14:32

İstanbul, 28 Şubat (DHA) - Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistler, Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38.48 artışla 1.46 milyon kişiyi aştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan ve Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan geçici verilere dayandırılan rapora göre, Ocak ayında Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin en çok giriş yaptıkları iller, 831 bin turistle İstanbul, 181 bin turistle Edirne, 159 bin turistle Artvin, 70 bin turistle Antalya ve 32 bin turistle Ankara oldu.

Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler ise 154 bin turist ile İran, 151 bin turist ile Gürcistan, 119 bin turist ile Bulgaristan oldu.

Ocak ayında Türkiye’ye giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.73 artarken, çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısı ise yüzde 15.68 artış gösterdi.

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