Turist akını Yunanistan'ı zora soktu!

Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan’da turizm sektöründe yaşanan patlama ülkeyi zora soktu. Turizm gelirleri Yunanistan ekonomisine soluk aldırırken, milyonlarca turistin ülkeye akın etmesi bir dizi sorunu beraberinde getirdi. Yunanistan, artan su tüketimine çare ararken, turistlerin bir bölümünü Türkiye^den gidenler oluşturuyor.

Atina’ya ulaşan son bilgiler adalarda ciddi altyapı sorunu yaşandığana işaret ediyor. Maliye Bakanlığı yetkililerinin yüzlerinin turizm sektöründen gelen gelirler karşısında gülüyor olması, hükümet temsilcilerini rahatlatmıyor. Zira birçok Yunan adasında ciddi altyapı yetersizliklere gündeme gelmiş durumda.

Santoroni'ye 2 milyon turist

Santorini Adası’nın yaşadığı sıkıntılar Atina’nın karşı karşıya kalmış olduğu sorunlara ışık tutuyor. 2017 yaz ve sonbahar dönemlerinde adayı 2 milyon turistin ziyaret etmesi bekleniyor. Bu devasa rakam adanın altyapısı açısından ciddi bir risk oluşturuyor.

Adanın sakinlerine göre altyapı imkanları turist akımına cevap verecek durumda değil. Aynı şekilde, ana karada işsizlikten kaçan ve adada dönemsel olarak iş bulmaya çalışan Yunanistanlı gençler Santorini’akın etmiş durumda.

Diğer yandan turizm patlaması nedeniyle Santorini’nin ve diğer turistik adaların ekolojik yapısının da büyük zarar gördüğü kaydediliyor. Yunan adaları çimento yığınları ile dolarken, yapı firmaları cüzi rakamlara doğa harikası mekanları yerleşime ve turistik tesislere açıyor.

Turizm patlaması nedeniyle Yunanistan adalarında su sorunu da baş göstermiş durumda. Bazı turistik bölgelerde su tüketiminin yüzde 50 oranında arttığı, mevcut su dağıtım şebekelerinin yetersiz kaldığı da gelen bilgiler arasında.

Türkiye'den bayram tatili için akın

Türkiye’den de Yunanistan’a turist akını artarak devam ediyor. Bayram sürecinde Yunanistan’a yeni bir Türk turist dalgası bekleniyor.

Yunanistanlı yetkililerin paylaştığı son bilgilere göre bayram süresince vizesiz ziyaret edilebilen Yunan adalarında Türkiye’den büyük bir turist akını bekleniyor. Bazı durumlarda oteller doluluk kapasitelerini çoktan aşmış durumda.

Yunanistan vizesi alan ve ekonomik açıdan göreceli olarak daha iyi bir konumda olan Türkiye vatandaşları Santorini, Mikonos gibi daha lüks mekanları tercih ediyor.

Yunanistanlı yetkililere göre, Türkiye’de son dönemde yaşanan gelişmelere bağlı olarak birçok Türkiyeli komşu ülkede taşınmaz mülk sahibi olmak için kolları sıvamış durumda. Yunanistan taşınmaz mülk sahibi olmak isteyen Türkiyelilere belirli bir meblağ karşısında oturma izni kolaylığı da sağlıyor.