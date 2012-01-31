-Turhan: ''Stratejik ortaklıklar arayacağız'' İSTANBUL (A.A) - 31.01.2012 - İMKB Başkanı İbrahim Turhan, yapısal değişikliği, reformları finalize eder etmez olası stratejik ortaklıklar arayacaklarını belirterek, ''Bunu yaparak anlamlı sinerjilerden faydalanacağız. Tabii ki bölgesel konumlandırma, bu açıdan kritik önem taşıyor. Ama teknolojik ve ruhsatlandırma ortaklıkları da düşünülmelidir'' dedi. Turhan, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 30. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ''Finansal Piyasalarda Reform ve Düzenleme'' konulu konferansta yaptığı konuşmada, coğrafi büyümenin kendileri için sadece bir pazar stratejisi, kurumsal strateji olmadığını, ulusal stratejinin de bir parçası olduğunu söyledi. İMKB Başkanı Turhan, ''Yapısal değişikliğimizi finalize eder etmez, reformları finalize eder etmez olası stratejik ortaklıklar arıyor olacağız. Bunu yaparak anlamlı sinerjilerden faydalanacağız. Tabii ki bölgesel konumlandırma, bu açıdan kritik önem taşıyor. Ama teknolojik ve ruhsatlandırma ortaklıkları da düşünülmelidir'' diye konuştu. Önlerinde birkaç zorluk bulunduğunu ve ilerlemenin zaman istediğini ifade eden Turhan, değişen pazar konularına yanıt vermenin, düzenlemeler ve rekabet gibi konularda bunların yapılmasının kolay şeyler olmadığını, ancak tüm gerekli uzmanlık ve taahhütlerle bu zorluklarla baş edebileceklerini ve amaçlarına ulaşabileceklerini vurguladı.