Turhan Selçuk ödüllerinin kazananları belli oldu

Milas Belediyesi tarafından Milas doğumlu ünlü karikatürist Turhan Selçuk anısına düzenlenen karikatür yarışmasında ödül almaya hak kazanan karikatüristler belirlendi. Bu yıl 7.si düzenlenen Uluslararası Turhan Selçuk karikatür yarışmasına 55 farklı ülkeden 391 karikatürist 1500 karikatür ile katıldı.

12-13 mayıs tarihleri arasında Turhan Selçuk Karikatürlü Evde toplanan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat,Ruhan Selçuk, Kamil Masaracı,İzel Rozental, Erhan Candan, Meral Onat,Gülay Batur,Grigoris Georgiou isimlerinden oluşan jüri üyeleri 1500 adet karikatürü tek tek inceledi.Zorlu geçen değerlendirmenin ardından jüri üyeleri ilk etapta 80 karikatürü tekrar incelemek üzere ayırdılar.İkinci tur değerlendirmesinde ise bu rakam 10 a düşürüldü.Son tur değerlendirmesinde ise birinci,ikinci ve üçüncülüğe layık karikatürler ve Özel ödül almaya hak kazanan diğer 7 karikatürü belirlediler.

Bu sene birincilik ikincilik üçüncülük ödüllerinin yanı sıra Cumhuriyet Gazetesi,Scrikss,Milas Kent Konseyi ve Jüri Özel Ödülü,Labranda Su,Leman ve Bayan Yanı Dergileri Özel Ödülleri de verilecek. Ödül töreni 11 Eylül 2017 tarihinde yapılacaktır. Aynı tarihte sergilenmeye değer görülen ve ödül alan karikatürlerin sergi açılışı Turhan Selçuk Karikatürlü Ev’de gerçekleştirilecektir. Sergi 1 Ekim 2017 tarihine kadar açık kalacaktır.



Dereceye giren karikatüristler ise şöyle oluştu

1. Ödülü Todoroviç BOBİSA - Sırbistan

2. Ödülü Oleksiy KUSTOVSKY - Ukrayna

3. Ödülü Grezegorz SZUMOWSKİ -Polaanya



Cumhuriyet Gazetesi Özel Ödülü Murteza ALBAYRAK- Türkiye

Scrikss Özel Ödülü İlya KATZ - İsrail

Milas Kent Konseyi Özel Ödülü S. DİMİTRİOVİC - Sırbistan

Jüri Özel Ödülü Nenad OSTOJİC-Hırvatistan

Labranda Su Özel Ödülü Sergey SİCHENKO - Ukrayna

Leman Dergisi Özel Ödülü O.KUSTOVSKY-Ukrayna

Bayan Yanı Dergisi Özel Ödülü Saadet Demir Yalçın - Türkiye