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Turhan Selçuk ödüllerinin kazananları belli oldu

Yarışmaya 55 farklı ülkeden 391 karikatürist 1500 karikatür ile katıldı

18 Mayıs 2017 11:51

Milas Belediyesi tarafından Milas doğumlu ünlü karikatürist Turhan Selçuk anısına düzenlenen karikatür yarışmasında ödül almaya hak kazanan karikatüristler belirlendi. Bu yıl 7.si düzenlenen Uluslararası Turhan Selçuk karikatür yarışmasına 55 farklı ülkeden 391 karikatürist 1500 karikatür ile katıldı.

12-13 mayıs tarihleri arasında Turhan Selçuk Karikatürlü Evde toplanan,  Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat,Ruhan Selçuk, Kamil Masaracı,İzel Rozental, Erhan Candan, Meral Onat,Gülay Batur,Grigoris Georgiou isimlerinden oluşan jüri üyeleri 1500 adet karikatürü tek tek inceledi.Zorlu geçen değerlendirmenin ardından jüri üyeleri ilk etapta 80 karikatürü tekrar incelemek üzere ayırdılar.İkinci tur değerlendirmesinde ise bu rakam 10 a düşürüldü.Son tur değerlendirmesinde ise birinci,ikinci ve üçüncülüğe layık karikatürler ve Özel ödül almaya hak kazanan diğer 7 karikatürü belirlediler.

Bu sene birincilik ikincilik üçüncülük ödüllerinin yanı sıra Cumhuriyet Gazetesi,Scrikss,Milas Kent Konseyi ve Jüri Özel Ödülü,Labranda Su,Leman ve Bayan Yanı Dergileri Özel Ödülleri de verilecek. Ödül töreni 11 Eylül 2017 tarihinde yapılacaktır. Aynı tarihte sergilenmeye değer görülen ve ödül alan karikatürlerin sergi açılışı Turhan Selçuk Karikatürlü Ev’de gerçekleştirilecektir. Sergi 1 Ekim 2017 tarihine kadar açık kalacaktır.


Dereceye giren karikatüristler ise şöyle oluştu
1.       Ödülü    Todoroviç BOBİSA - Sırbistan
2.       Ödülü    Oleksiy KUSTOVSKY - Ukrayna
3.       Ödülü    Grezegorz SZUMOWSKİ -Polaanya
 
Cumhuriyet Gazetesi Özel Ödülü   Murteza ALBAYRAK-   Türkiye
Scrikss Özel Ödülü                           İlya KATZ - İsrail
Milas Kent Konseyi Özel Ödülü      S. DİMİTRİOVİC - Sırbistan
Jüri Özel Ödülü                                  Nenad OSTOJİC-Hırvatistan
Labranda Su Özel Ödülü                  Sergey SİCHENKO -  Ukrayna
Leman Dergisi Özel Ödülü               O.KUSTOVSKY-Ukrayna
Bayan Yanı Dergisi Özel Ödülü       Saadet Demir Yalçın - Türkiye

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