Turhan Çömez: Umarım Erdoğan bu yalakalara çok fazla güvenmez

Ergenekon Davası sürecinde yurt dışına çıkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı dönemindeki eski özel kalem müdürü ve AKP eski milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, sosyal medya hesabından, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin "Barışı sağlarsa Nobel ödülü Erdoğan'a verilmeli" sözünü alıntılayarak yaptığı paylaşımda Erdoğan'a, Bunlara güvenmeyin" dedi.

“Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi: Barışı sağlarsa Nobel ödülü Erdoğan’a verilmeli” ifadeleri kullanılan bir haberi alıntılayan Çömez, daha önce kendisinin de Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildiğini ancak daha sonra da başına gelenleri anlatarak Erdoğan’ı uyardı.

“Önce Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterip, sonra da terörist deyip evimi basmışlardı bir zamanlar” ifadesini kullanan Çömez, “Umarım Erdoğan bu yalakalara çok fazla güvenmez” dedi.

Çömez2in paylaştığı belge de şöyle: