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Turhan Çömez parti kuracakmış

2. İddianameye göre Turhan Çömez, siyasi parti kurma hazırları içerisindeymiş. Bu çerçevede çeşitli kesimlerle görüşmeler yapmış.

27 Mart 2009 02:00

2. Ergenekon iddianamesine göre eski AKP milletvekili Turhan Çömez, siyasi parti kurma hazırları içerisindeymiş. Bu çerçevede çeşitli kesimlerle görüşmeler yapmış. Hatta Bolu Abant Palas Otel'de 'yeni siyasal oluşum için' bir organizasyon da gerçekleştirilmiş. İddianameye göre Bolu'daki toplantıda birtakım kararlar da alınmış.

İddianamenin ilgili bölümü aynen şöyle:

"Şüpheli Turan ÇÖMEZ’ e ait Kingston marka filaş bellekde yapılan incelede; “1. İstişare Kararları.doc” isimli bir MSword dosyası olduğu, içeriğinde ise, Büyük Türkiye İçin Gelecek Arayışı 1. Kongre Kararları isimli Belgede 16 Mart 2008 tarihinde Bolu Abant Palas otelde yeni siasal bir oluşumun meydana getirilmesi için yapılan bir toplantı ve alınan kararların yer aldığı, alınan kararlarda ise; “Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu günden bugüne, hiç bu kadar yoğun, karmaşık, çeşitli ve çok boyutlu risk ve tehdit altında kalmamıştır. Mevcut sorunlar, ilerleyen zaman diliminde, muhtemelen daha da derinleşme eğilimi gösterecektir.” “Türkiye’nin maruz kaldığı iç ve dış risklerin, tehditlerin ve sorunların mevcut iktidarın niyeti ile aşılamayacağı, kabiliyeti, vizyonu, birikimi ve donanımı ile çözümlenemeyeceği değerlendirilmektedir.” “Kongremiz, millet gibi düşünen, millet gibi hisseden, millet gibi yaşayan ve her şart ve durumda Türkiye’nin ulusal çıkarlarını koruyup kollayacak bir siyasal hareketin başlatılması kararlılığındadır.” “Bu siyasal hareket, duygularını, düşüncelerini, inançlarını ve umutlarını, tamamıyla Türkiye’ye adamış, her şart ve durumda, dış merkezlerin ve diğer güç odaklarının beklenti, direnç ve baskılarına boyun eğmeyecek milli ve ulusal bir siyasi hareket olacaktır.” “Bu siyasal hareket, bugün itibarı ile başlamış olup, çok boyutlu ve kapsamlı çalışmalarını sürdürecek ve uygun koşullar altında resmi hüviyet kazanacaktır.” “Merkez Yürütme Kurulu hüviyetinde çalışacak olan heyet en kısa zamanda teşekkül ettirilecektir. Heyet, süratle toplantılara başlayacak ve alt kurullarını oluşturacaktır.” yazdığı,"

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