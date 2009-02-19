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Turhan Çömez oturum başvurusu yapmış

Ergenekon'dan aranan eski vekil Çömez'in, yalanlamasına rağmen oturum izni için İngiliz makamlarına başvurduğu ortaya çıktı

19 Şubat 2009 02:00

"Dil eğitimimi tamamladıktan sonra döneceğim" diyen AKP eski Milletvekili Turhan Çömez'in oturum izni almak için İngiliz makamlarına başvurduğu ortaya çıktı. Çömez, Ergenekon soruşturması kapsamında aranıyordu.

İngiltere'ye dil eğitim için gittiğini açıklayan Çömez hala dönmedi. 
Zira avukatları yalanlasa da Çömez oturma izni almak için İngiliz makamlarına başvurmuş. İngiltere İçişleri Bakanlığı da bunu doğruluyor.

İhraç edildiği partisinin Adalet Bakanı da Çömez'i Türkiye'ye davet etti.

Sabah gazetesinin haberine göre İngiltere Sınır Ajansı'na yapılan başvurunun tarihi 31 Aralık 2008. Sınır Ajansı, başvuru şekil yönünden uygun gördü, şimdi İçişleri Bakanlığı başvuruyu değerlendiriyor.

CNN TÜRK Londra Temsilcisi Metin Güneş'in İçişleri Bakanlığı'nda yaptığı araştırmaya göre isim benzerliği sözkonusu değil.

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