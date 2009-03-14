Ergenekon soruşturması kapsamında aranan eski AKP Milletvekili Turhan Çömez hakkında yakalama emri çıkartıldı. Çömez'in adı, Ergenekon'un 2. iddianamesinde "yakalamalı şüpheli" olarak yer alıyor.



Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılar tarafından hazırlanan 1909 sayfalık iddianemeye ilişkin detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor.



İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede şüpheliler arasında Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Osman Paksüt'ün eşi Ferda Paksüt'ün yanı sıra yurtdışında olduğu ileri sürülen eski AKP Milletvekili Turhan Çömez de yer alıyor.



Çömez'in iddianamede "yakalamalı şüpheli" olarak yer aldığı öğrenildi.



2'si üst düzey olmak üzere toplam 12 yöneticinin yeraldığı iddianamede Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Osman Paksüt'ün eşi Ferda Paksüt, yurtdışında bulunan AKP eski Milletvekili Turhan Çömez ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün'ün yönetici olarak yer almadıkları öğrenildi.



Soruşturma kapsamında 24 temmuz 2008 tarihinde kabul edilen ilk iddianamede ifadelerine yer verilen gizli tanıklara numara ya da bilgi verdikleri bölgelere göre kod isimleri verilmişti.



Savcılık bu iddianameki gizli tanıklar için farklı isimler kullandı.



Savcılığın soruşturma sürecinde dinlenen gizli tanıklardan bazılarına "İmdat" ve "Kıskanç" gibi kod adları verdiği öğrenildi.



Emekli Orgeneraller Şener Eruygur ve Hurşit Tolon'un Cumhuriyet mitinglerini organize etmekle suçlandığı iddianamede yer aldı.



İddianame ile birlikte mahkemeye sunulan deliller arasında Eruygur ve Tolon'un organize ettiği öne sürülen mitinglerin fotoğraflarının da olduğu belirtildi.



Encümen-i Daniş yok



Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında yer alan ancak bu iddianamenin sanıkları arasında olmadığı kaydedilen MGK Eski Genel Sekreteri Tuncer Kılınç'a savcılık sorgusunda sorulan Encümen-i Daniş toplantılarına ise iddianamede yer verilmediği de belirtildi.