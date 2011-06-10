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TURHAL'DA AİLE KATLİAMI TOKAT (A.A)

10 Haziran 2011 20:01

-TURHAL'DA AİLE KATLİAMI TOKAT (A.A) - 10.06.2011 - Tokat'ın Turhal ilçesinde ayrı yaşadığı eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren kişi daha sonra intihar etti. İlçe merkezi Boyacılar Mahallesi Ritim Sokak'ta 2 katlı bir evin üst katındaki dairede yaşayan Alaattin ve Emine Uluğ çiftinin komşuları, dairenin camlarını kırık görünce durumdan şüphelendi. Evin kapısı çalınmasına rağmen açılmayınca, komşuları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri çilingir çağırarak kapısını açtıkları evde Uluğ çifti ile kızları Sevgi ve damadı Metin Atik'in cesediyle karşılaştı. Yapılan araştırma sonucu Metin Atik'in bir süre önce evden ayrılan eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdükten sonra intihar ettiği düşünülüyor. Metin Atik'in baba evine dönen eşinin yanına geldiği, ailenin kapıyı açmaması üzerine duvardan üst kata tırmandıktan sonra, odanın camını kırarak eve girdiği kaydediliyor. Atik çiftinin 3 çocuk sahibi olduğunu belirten yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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