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Spor

Turgutluspor'dan taraftarlara çağrı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 14 puanla namağlup liderlik koltuğunda oturan Turgutluspor'da pazar günü aynı puan ve averajla ikinci sırada yer alan Pazarspor'la oynanacak kritik iç saha maçı öncesi taraftara çağrı var

03 Ekim 2017 16:08

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta 14 puanla namağlup liderlik koltuğunda oturan Turgutluspor\'da pazar günü aynı puan ve averajla ikinci sırada yer alan Pazarspor\'la oynanacak kritik iç saha maçı öncesi taraftara çağrı var.
\'Taraftarımıza en fazla ihtiyaç duyduğumuz maça çıkacağız\' diyen Başkan Hakan Sezer, \"Oyuncularımızın ilk 6 haftada ortaya koyduğu mücadeleyle liderlik koltuğunu devraldık. Şimdi liderlik açısından grup ikincisi Pazarspor\'la çok önemli bir maç oynayacağız. Rakibimize saygı duyuyoruz ama kazanan tarafın biz olacağına yürekten inanıyorum. Taraftarımızı bu kritik maçta yanımızda görmek istiyoruz\" dedi.
Sezon öncesi ağır sakatlık yaşayan Fatih Üsküplü ve İsmail Can\'ın iyileşerek takımla çalışmalara başladığı Turgutluspor\'da maçın bilet fiyatları açık tribün 3, kapalı tribün 5 TL olacak.

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