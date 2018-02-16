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Spor

Turgutluspor'da yüzler gülüyor

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste mağlubiyetlerin ardından Muğlaspor'u deplasmanda yenerek Play-Off yarışına tutunan Turgutluspor'da moraller yerinde

16 Şubat 2018 14:53

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta üst üste mağlubiyetlerin ardından Muğlaspor\'u deplasmanda yenerek Play-Off yarışına tutunan Turgutluspor\'da moraller yerinde. 
Takımıyla çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan teknik direktör Erdal İşkar, \"Bundan sonra kalan 12 maçımızı tek tek düşüneceğiz. Alacağımız maksimum puanlarla üst sıralara çıkmak istiyoruz. Pazar günü evimizde karşılaşacağımız Ergene Velimeşespor, iyi bir takım. 6 haftadır sahamızda alamadığımız galibiyetle bu maçta tanışmak istiyoruz\" dedi. 
Turgutluspor\'un tecrübeli futbolcularından Ramazan Altıntepe\'yle ise karşılıklı anlaşmayla yollar ayrıldı.

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