Turgutluspor'da sakatlık sıkıntısı

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta ikinci yarı öncesi Antalya kampını tamamlayan Turgutluspor\'da cumartesi günü deplasmanda oynanacak Yeşil Bursa maçı öncesi sakatların çokluğu can sıkıyor. İlk devrenin sonuna doğru sakatlıktan kurtulan İsmail Can Üzüm\'ün sakatlığının nüksettiği öğrenilirken, önceki günkü antrenmanda sakatlanan Mehmet Berber ve Berkay\'ın tedavileri sürüyor. Teknik direktör Özgün Kaya, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini, ihtiyaç olan bölgelere takviyeler gerçekleştirdiklerini ancak yaşanan sakatlıklar nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.