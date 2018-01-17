T24 LogoT24 Logo
Spor

Turgutluspor'da sakatlık sıkıntısı

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarı öncesi Antalya kampını tamamlayan Turgutluspor'da cumartesi günü deplasmanda oynanacak Yeşil Bursa maçı öncesi sakatların çokluğu can sıkıyor

17 Ocak 2018 18:20

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta ikinci yarı öncesi Antalya kampını tamamlayan Turgutluspor\'da cumartesi günü deplasmanda oynanacak Yeşil Bursa maçı öncesi sakatların çokluğu can sıkıyor. İlk devrenin sonuna doğru sakatlıktan kurtulan İsmail Can Üzüm\'ün sakatlığının nüksettiği öğrenilirken, önceki günkü antrenmanda sakatlanan Mehmet Berber ve Berkay\'ın tedavileri sürüyor. Teknik direktör Özgün Kaya, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini, ihtiyaç olan bölgelere takviyeler gerçekleştirdiklerini ancak yaşanan sakatlıklar nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tuncel YILMAZTURGUTLU DHAAntalyaTurgutlusporYeşil BursaCanMehmet BerberBerkayTeknikKaya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24