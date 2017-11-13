Turgutluspor'da liderlik coşkusu

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Gölcükspor\'u deplasmanda 5-2 yenip, rakipleri Pazarspor ve Diyarbekirspor\'un mağlup olmasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturan Turgutluspor, büyük sevinç yaşıyor. Yeniden zirveye yerleştikleri için çok mutlu olduklarını belirten teknik direktör Özgün Kaya, \"Zorlu deplasmanda kazandık. Üstüne rakipleriplerimiz de yenildi ve yeniden hak ettiğimiz yere geldik\" yorumunu yaptı.

Artık daha dikkatli olacaklarını ifade eden Kaya, \"Geçen hafta evimizde Erokspor\'a hiç beklemediğimiz bir şekilde mağlup olmuştuk. Gölcükspor\'a karşı hatalarımızdan ders alarak oynadık ve kazandık. Şimdi önümüzde Tire 1922 maçı var. Taraftarımızın desteği ile bu müsabakayı da kazanıp liderliğimizi pekiştirmek istiyoruz\" dedi. Öte yandan Turgutluspor\'un kalesini koruyan Ömer Faruk\'un babası ünlü teknik direktör Hikmet Karaman da maç sonu takımı kutladı.

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