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Spor

Turgutluspor'da Kaya'dan uyarı

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta pazar günü evinde Anadolu Bağcılarspor'a yenilerek iç sahada üst üste 5'inci mağlubiyetini alan Turgutluspor'da moraller bozuk

31 Ocak 2018 17:39

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta pazar günü evinde Anadolu Bağcılarspor\'a yenilerek iç sahada üst üste 5\'inci mağlubiyetini alan Turgutluspor\'da moraller bozuk. 
Pazar günü zorlu deplasmanda kendisi gibi 30 puana sahip Anagold 24 Erzincanspor\'la karşılaşacak kırmızı-siyahlılarda yüzlerin asık olması dikkatlerden kaçmadı. Teknik direktör Özgün Kaya, oyuncularına dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunarak, öğrencilerinden basit hatalar yapmamalarını istedi. Takımda sakatlıkları süren Emre, Mehmet Berber ve İsmail\'in tedavileri sürüyor.
Başkan Hakan Sezer ise aldıkları mağlubiyetin kendilerini çok üzdüğünü söyleyerek, \"Futbolcuların isteklerini şimdiye kadar fazlasıyla yerine getirdik. Onlardan tek isteğimiz bizi sevindirmeleri. 24 Erzincanspor\'la zorlu bir maç oynayacağız. Galibiyetle döneceklerine inanıyorum\" dedi.

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