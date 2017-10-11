Turgutluspor'da hedef liderliği korumak

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 2\'inci Grup lideri Turgutluspor, cumartesi günü Ankara Demirspor deplasmanına namağlup ünvanını ve koltuğu korumak için çıkacak. Grupta 7 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlikle 15 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekipte teknik direktör Özgün Kaya, \"Zorlu bir deplasmana çıkacağız. Son haftalarda yükselişte olan Başkent ekibi karşısında sahada puan ya da puanlar için mücadele edeceğiz. Hem yenilmezlik serimizi sürdürmek hem de liderliği elden bırakmamak istiyoruz\" dedi.