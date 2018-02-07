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Spor

Turgutluspor'da gündem Tüfenkoğlu

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta teknik direktör Özgün Kaya'yla yollarını ayıran Turgutluspor, listesindeki Cüneyt Biçer ve Ahmet Duman'la anlaşamadı

07 Şubat 2018 14:39

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta teknik direktör Özgün Kaya\'yla yollarını ayıran Turgutluspor, listesindeki Cüneyt Biçer ve Ahmet Duman\'la anlaşamadı. Yönetim, bu gelişme üzerine Mesut Tüfenkoğlu\'nu gündeme aldı. Ligde cuma günü Yeni Orduspor\'u ağırlayacak kırmızı-siyahlılarda teknik direktör bulununcaya kadar takımı altyapı antrenörleri Eray Gülay, Mithat Karabörk, Cengiz Biçer ve kaleci antrenörü Altınay Çetin çalıştıracak. Takımı antrenmanlarda yalnız bırakmayan Başkan Hakan Sezer, futbolculara, \"Bu maçta onurunuz için oynayacaksınız. Sizden galibiyetten başka beklentimiz yok\" mesajını verdi.
Turgutluspor\'da Emre, İsmail Can ve Mehmet Berber, sakatlıkları nedeniyle Yeni Orduspor maçında görev yapamayacak.

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