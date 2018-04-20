T24 LogoT24 Logo
Spor

Turgutluspor'da gençlere şans

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) TFF 3

20 Nisan 2018 16:39

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta hedefi kalmayan Turgutluspor\'da teknik direktör Erdal İşkar, kalan haftalarda takıma gençleri monte edecek.
İşkar, U16, U17 ve U19 takımlarından 20 futbolcuya özel olarak antrenman yaptırıyor. As kadrodan Oğuz, izin isteyerek kulüpten erken ayrıldı. Erdal İşkar, \"Ligde iddiamız kalmadığı içi bundan sonraki maçlarda altyapılarda başarılı olan oyuncular ile lig sonuna kadar idmanlar yapacağız. Başarılı bulduğumuz futbolculara da Turgutluspor formasını giydirmek istiyoruz\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tuncel YILMAZTURGUTLU DHA TFFLigGrupTurgutlusporErdalU16 U17U19AsOğuzBaşarılı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24