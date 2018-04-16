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Spor

Turgutluspor'da gençlere fırsat

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Diyarbekirspor'a 4-1 yenilen Turgutluspor bitime 3 hafta kala hedefsiz kalırken, teknik direktör Erdal İşkar, kalan bölümde genç futbolcuları kazanmaya çalışacaklarını söyledi

16 Nisan 2018 18:27

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta evinde Diyarbekirspor\'a 4-1 yenilen Turgutluspor bitime 3 hafta kala hedefsiz kalırken, teknik direktör Erdal İşkar, kalan bölümde genç futbolcuları kazanmaya çalışacaklarını söyledi. Play-Off şansı kalmayan, küme düşme ihtimali de bulunmayan Turgutluspor\'da teknik patron İşkar, böyle dönemlerde futbolcuları motive etmenin zor olduğunu dile getirdi.
Takımı kendisinin kurmadığını, bu yüzden fazla yorum yapma şansı olmadığını ifade eden Erdal İşkar, \"Bundan sonra gençlere daha çok şans vereceğiz. Onları takıma monte etmeye çalışacağız. Necati, Oğuzhan, Ferhat gibi gençlerimizin performansından memnun kaldım\" dedi.

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