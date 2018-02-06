Turgutluspor'da favori Cüneyt Biçer

TURGUTLU, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta son dönemdeki kötü gidişle Play-Off hattının uzağında kalan Turgutluspor\'da yönetim, görevden alınan Özgün Kaya\'nın yerine listesinin ilk sırasına Cüneyt Biçer\'i aldı.

Geçen sezon Altay\'ı 3\'üncü Lig\'de Play-Off\'tan 2\'nci Lig\'e taşıyan, bu sezon ortasında görevden ayrılan Biçer\'in kırmızı-siyahlı ekiple anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Biçer, geçtiğimiz haftalarda Kocaelispor ve Karşıyaka\'yla son anda anlaşamamıştı. Turgutluspor\'un Cüneyt Biçer\'i ikna edemediği takdirde Ahmet Duman\'a yöneleceği öğrenildi.