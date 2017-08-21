Turgutluspor'da Fatih 1 ay yok

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)- ÜCÜNCÜ Lig 2\'nci Grup ekiplerinden Turgutluspor\'da yeni transferlerden Fatih Üsküplü sakatlandı. Altay\'dan transfer edilen ve hazırlık maçlarında gösterdiği performansla beğeni toplayan Fatih\'in antrenmanda takım arkadaşıyla çarpışması sonucu ayağı kırıldı. Genç futbolcunun yeşil sahalardan 1 ay uzak kalacağı açıklandı.

Turgutluspor, yarın sezonun ilk resmi maçında Türkiye Kupası 1. turunda Utaş Uşakspor\'u ağırlayacak. 7 Eylül Stadı\'ndaki maçın başlama düdüğü saat 16.00\'da çalacak. Bilet fiyatları 5 TL olarak açıklandı. Rakibini mağlup eden taraf tur atlayacak.

