Turgutluspor'da Erdal İşkar dönemi



Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta kötü gidişin ardından Özgün Kaya ile yollarını ayırarak evinde 2-0 kaybettiği son Yeni Orduspor maçına altyapı antrenörleriyle çıkan Turgutluspor, teknik direktörlük görevine Erdal İşkar\'ı getirdi.

Grupta son 7 maçta 6 mağlubiyet alarak zirveden inen, iç sahada üst üste 6 maç kaybeden kırmızı-siyahlılar, İşkar ve ekibiyle Irlamaz Tesisleri\'nde düzenlenen törenle sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Son haftalarda şanssız sonuçlar aldıklarını belirten başkan Hakan Sezer, \"Bu gidişi sonlandırmayı istiyoruz. Geçtiğimiz sezon Silivrispor\'a şampiyonluk yaşatan Erdal İşkar\'la anlaştık. İnşallah kötü durumdan çıkarak Play-Off\'u zorlamayı düşünüyoruz\" dedi.

Takımın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini belirten İşkar ise, \"Önümüzde 13 final maçı var. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz\" diye konuştu.

İşkar\'ın yardımcılıklarını Umut Erdal, Mutlu Berkay Özdemir ve kaleci antrenörü İhsan Şen yapacak.

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