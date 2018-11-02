Turgutluspor'a bir iyi bir kötü haber

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) -

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gölcükspor maçına odaklanan Turgutluspor\'a sakat oyuncularından bir iyi bir de kötü haber geldi. Kırmızı-siyahlılarda Güner iyileşerek takımla çalışmalara başlarken, sakatlanan sol bek Zihni\'nin forma giyemeyeceği açıklandı.

Devre arasına kadar önlerinde kazanabilecekleri çok maç olduğunu belirten teknik direktör Ahmet Duman, \"İlk yarıyı en az kayıpla bitirmek istiyoruz. İkinci yarı sonunda Play-Off\'a kalacağımıza inanıyorum. Gölcükspor deplasmanından galibiyetle dönmek en büyük arzumuz\" dedi.

Turgutluspor\'da tedavisi süren Fatih ise 2 hafta sonra idmanlara başlayacak.