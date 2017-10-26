Turgutluspor yoluna namağlup devam ediyor

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta haftalardır liderlik koltuğunu bırakmayan Turgutluspor, profesyonel liglerdeki 126 takım arasından yenilgi yüzü görmeyen 6 ekipten biri konumunda.

Profesyonel kategoriye 1 yıl aradan sonra dönerek 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlikle zirveye çıkan Turgutlu temsilcisiyle birlikte Süper Lig\'de lider Galatasaray, 2\'nci Lig\'de Şanlıurfaspor ile Sakaryaspor, 3\'üncü Lig\'de ise Çorum Belediyespor ve Pazarspor şu ana dek yenilgiyle tanışmadı. Bu hafta çıkacağı Darıca Gençlerbirliği deplasmanında namağlup unvanını ve koltuğu korumak isteyen kırmızı-siyahlılarda Ferdi, Ramazan, Mustafa ve Kadir, sarı kart sınırında bulunuyor.