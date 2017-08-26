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Spor

Turgutluspor-Yeşil Bursa: 1-0

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)  STAT: 7 Eylül HAKEMLER: Ahmet Balkan (xxx), Muharrem Güzel (xxx), Çağlar Demirkıran (xxx) TURGUTLUSPOR: Ömer Faruk (xxx)- Yaşar (xxx) (Dk

26 Ağustos 2017 22:16

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)
 STAT: 7 Eylül
HAKEMLER: Ahmet Balkan (xxx), Muharrem Güzel (xxx), Çağlar Demirkıran (xxx)
TURGUTLUSPOR: Ömer Faruk (xxx)- Yaşar (xxx) (Dk.89 Oğuzhan), Mustafa (xx), Kadir (xxx), Fatih Somuncu (xxx) (Dk.81 Berkay), Aziz (xxx), Ferdi (xxx) (Dk.90+1 Oktay), Ramazan (xxx), Muhammed (xx), Emre (xxx), Oğuz (xxx)
YEŞİL BURSA: Volkan (x)- Ekrem (x), Bekir Ozan (xx) (Dk.81 Mertcan), Berat (xx), Fatih (x), İsmail Can (x) (Dk.75 Ömer Gökali x), Metehan (x), Kadir (x), Mustafa Emre (x) (Dk.64 Samet x), Yücel (xx), Ömer Gür (xx)
GOL: Dk. 45+1 Emre (Turgutluspor)
SARI KARTLAR: Muhammed, Fatih, Emre, Oktay (Turgutluspor), İsmail Can, Metehan, Mertcan, Kadir (Yeşil Bursa) 
ÜÇÜNCÜ Lig 2\'nci Grup\'taki ilk hafta maçında, Turgutluspor, evinde Yeşil Bursa\'yı yenerek sezona 3 puanla başladı: 1-0. Hafta içinde Türkiye Kupası\'nda tur atlamayı başaran, bu skorla ikinci resmi maçını da kazanan kırmızı siyahlı ekibin golünü 45+1\'inci dakikada Emre attı. Geçtiğimiz sezon düştüğü Bölgesel Amatör Ligi\'de bekleme yapmadan yeniden 3\'üncü Lig\'e yükselen Turgutluspor, maç öncesi şampiyonluk kupasını da aldı. TFF İzmir Bölge Müdürü Hamdi Kutval\'ın verdiği şampiyonluk kupası, taraftarların tezahüratları arasında kaptan Ferdi\'nin ellerinde yükseldi.
11\'inci dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sağ kanattan Bekir Ozan\'ın ortasında Berat kafayı vurdu, top az farkla auta çıktı.
12\'nci dakikada gelişen Turgutluspor atağında Ferdi\'nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Kadir rakibini geçerek vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 
45+1\'inci dakikada ev sahibinin golü geldi. Fatih\'in pasında Emre\'nin yaklaşık 30 metreden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan\'ın bakışları arasında ağlara gitti: 1-0. 
İlk yarı Turgutluspor\'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 
52\'nci dakikada kırmızı siyahlılardan İsmail Can\'ın ara pasında ceza alanına giren Berat, bomboş pozisyonda vurdu, meşin yuvarlak yan direği sıyırdı.  
60\'ıncı dakikada Ferdi sağ kanattan ortasında arka direkte kendini unutturan Yaşar, yine boş pozisyonda topu auta attı, Turgutluspor bir golden oldu. 
87\'nci dakikada Turgutlusporlu Yaşar\'ın ortasında Ferdi\'nin röveşatası yan direği sıyırdı.  
Kalan dakikalarda iki takımın atakları sonuç vermeyince Turgutluspor mücadeleden 1-0\'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

FOTOĞRAF

 

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