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Spor

Turgutluspor yeniden çıkışa geçmek istiyor

Tuncel YILMAZ/TURGUTLU, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 2 yenilgiyle liderlikten inen Turgutluspor'da teknik direktör Özgün Kaya, yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi

09 Kasım 2017 17:31

Tuncel YILMAZ/TURGUTLU, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta üst üste 2 yenilgiyle liderlikten inen Turgutluspor\'da teknik direktör Özgün Kaya, yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi.
Gölcükspor deplasmanına hırslı hazırlanan kırmızı-siyahlılarda son 2 maçtaki hataları tekrarlamayacaklarını söyleyen Kaya, \"Yola namağlup devam ederken üst üste kaybettiğimiz 6 puan morallerimizi bozdu. Gölcükspor maçına mutlak galibiyet için çıkacağız. Alacağımız bir galibiyet moralimizi düzeltecektir\" dedi. Turgutluspor\'da cezalı duruma düşen Ferdi ve Mustafa, maçta görev yapamayacak. Sakatlığı bulunan Mehmet Berber\'in ise karşılaşmaya yetişmesi bekleniyor.

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