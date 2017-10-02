Turgutluspor, TFF 3'üncü Lig'e fırtına gibi döndü

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Ergene Velimeşespor deplasmanını da Berkay\'ın 90+3\'de attığı golle 1-0 kazanıp liderliğini sürdüren Turgutluspor, profesyonel kategoriye müthiş bir dönüş yaptı.

2015-16 sezonunda şok bir şekilde amatör kümeye düşen kırmızı-siyahlı ekip, geçen sezon bekleme yapmadan yeniden TFF 3\'üncü Lig\'e yükseldi. Bu sezon ligde 2\'nci Grup\'ta oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alan namağlup Turgutluspor, 14 puanla liderliği kimseye bırakmadı.

Ergene maçının ardından büyük sevinç yaşayan Turgutlu\'da Başkan Hakan Sezer, \"Yağmurlu havada oynanan mücadeleden galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz. Son derece önemli 3 puanı cebimize koyduk. Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Pazar günü evimizde Pazarspor\'la liderliği korumak için çok önemli bir maça çıkacağız. Taraftarlarımızı bu zorlu maçta da yanımızda görmek istiyoruz\" dedi. Teknik direktör Özgün Kaya ise istikrarlı çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi.

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