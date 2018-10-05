Turgutluspor telafi arıyor

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta son 3 maçtan yalnız 1 puan çıkarabilen Turgutluspor, Karacabey Belediyespor önünde kötü gidişi sonlandırmak istiyor.

Ligde 5 maçta 5 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekipte bu maçı mutlaka kazanmalarının gerektiğini vurgulayan teknik direktör Erdal İşkar, \"Son haftalarda şanssız puan kayıpları yaşadık. Üst sıralarda olmayı hedeflediğimiz için puan kaybına tahammülümüz kalmadı. Evimizde bu maçı kazanarak taraftarlarımızı da sevindirmek istiyoruz\" dedi.

Pazar günü 7 Eylül Stadı\'nda oynanacak maçın bilet fiyatları açık tribün 3, kapalı tribün 5 TL olarak belirlendi.