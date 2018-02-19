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Spor

Turgutluspor Teknik Direktörü İşkar memnun değil

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Muğlaspor galibiyetinin ardından Ergene Velimeşespor'la 1-1 berabere kalarak iç sahadaki 3 puan hasretini 7 maça çıkaran Turgutluspor'da teknik direktör Erdal İşkar, kondisyon sorunu yaşadıkla

19 Şubat 2018 15:56

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Muğlaspor galibiyetinin ardından Ergene Velimeşespor\'la 1-1 berabere kalarak iç sahadaki 3 puan hasretini 7 maça çıkaran Turgutluspor\'da teknik direktör Erdal İşkar, kondisyon sorunu yaşadıklarını söyledi. İşkar, \"Maç içerisinde zaman zaman kopmalar olsa da iyi mücadele ettik. Benim takımım 90 dakika koşmalı. Bu sorunları en kısa sürede çözeceğiz. Öne geçip son dakikalarda penaltıdan gol yedik. Üst üste iki maçı 6 puanla geçsek çok iyi olacaktı\" dedi. 

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