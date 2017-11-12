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Spor

Turgutluspor taraftarı Akhisar'da olay çıkardı

Barış GEZİCİ / AKHİSAR,(DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bugün deplasmanda Gölcükspor'la karşılaşacak Turgutluspor'un taraftarları dün gece Akhisar'da olay çıkardı

12 Kasım 2017 16:22

Barış GEZİCİ / AKHİSAR,(DHA) - TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta bugün deplasmanda Gölcükspor\'la karşılaşacak Turgutluspor\'un taraftarları dün gece Akhisar\'da olay çıkardı. Kocaeli\'ne gitmek üzere yola çıkan Turgutluspor taraftarlarının gece 03.00 sıralarında Zeytinliova Kavşağı\'ndaki trafik ışıklarında durdukları sırada Akhisarspor aleyhine tezahürat yapmasına Akhisarlı vatandaşlar tepki gösterdi. Çıkan olaylarda yaralanan 4 kişi, acil servis ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı asayiş ekiplerinin müdahalesi sonucu her iki grup ayrıldı ve Turgutluspor taraftarı polis kontrolü eşliğinde tekrar Turgutlu\'ya gönderildi.

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