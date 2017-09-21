Turgutluspor seri istiyor

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)-- TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta geçen hafta evinde Anagold 24Erzincanspor\'u 3-0 yenip zirve yarışına ortak olan Turgutluspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Yeni Orduspor\'u da mağlup ederek seri başlatmak istiyor. Şu an profesyonel liglerde gol yemeyen tek takım unvanını elinde bulunduran Kasaba temsilcisinde Teknik Direktör Özgün Kaya, futbolcuların performansından memnun olduğunu söyledi. Şampiyonluk yarışını bırakmayacaklarını belirten Kaya, \"Sezona çok iyi başladık. Ordu\'da gerekeni yapıp istediğimiz sonucu alacağız\" dedi.