Turgutluspor pes etmeyecek



Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta evinde Van Büyükşehir Beelediyespor\'a 4-0 yenilerek liderliği Yeni Orduspor\'a devreden Turgutluspor\'da Teknik Direktör Özgün Kaya, pes etmeyeceklerini söyledi. Alınan mağlubiyetin kendilerini hedeften saptırmayacağını vurgulayan Kaya, \"Van Büyükşehir Belediyespor gerçekten hak ettiği bir galibiyet aldı. Rakibimizi kutluyoruz. Lig uzun bir maraton. Bu maratonda kendimize hedef koymuştuk. Şu an o hedefi yakalamış durumdayız. Biz kolay kolay mücadeleden yılmayan, pes etmeyen insanlarız. Oyuncularımıza da bu karakteri aşılamaya çalışıyoruz. Hangi şartlar olursa olsun, Turgutlu\'yu en iyi yere getireceğiz. Bundan sonra evimizdeki 1461 Trabzon maçına bakacağız ve liderliği yeniden geri alacağız\" dedi.