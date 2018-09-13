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Spor

Turgutluspor lige döndü

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) İlk 11'de 9 değişiklik yaparak çıktığı maçta Tire 1922'ye uzatmada 2-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan 2'nci turda elenen Turgutluspor, lige odaklandı

13 Eylül 2018 17:00

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

İlk 11\'de 9 değişiklik yaparak çıktığı maçta Tire 1922\'ye uzatmada 2-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası\'ndan 2\'nci turda elenen Turgutluspor, lige odaklandı. 
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta pazar günü Kocaelispor\'a konuk olacak kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Erdal İşkar, galibiyet hedeflediklerini söyledi. 
Tire\'deki mücadelelerinden dolayı futbolcularını kutlayan İşkar, \"Bizim takımda oynayan, oynamayan kavramı yok. Diyarbekirspor maçı kadrosundan 9 değişik arkadaşımızla sahaya çıktık. Müthiş bir mücadele ortaya koydular. Turu geçmek isterdik ama uzatmada elendik. Şimdi lige konsantre olup Kocaelispor\'u deplasmanda yenmek istiyoruz\" dedi.

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