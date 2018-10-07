Turgutluspor-Karacabey Belediyespor: 1-3

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Batuhan Bayar (xx), Murat Güçlü (xx), Sinan Ertinğü (xx)

TURGUTLUSPOR: Cihan (x) - Mustafa Özgen (xx), Çağrı (x) (Dk. 77 Yusuf x), Fatih Çakır (x) (Dk. 62 Kadir x), Özkan (xx), Melih (xx) (Dk. 58 Mustafa Yılmaz x), Furkan Mehmet (x), Gökhan (x), Güner (xx), Tayfun (x), Necmi (x)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Mehmet Mert (xxx) - Ömer Faruk (xxx), Hüseyin (xx), Ogün (xx) (Dk. 83 Ömer x), İlker (xxx), Muhammed (xx), İlyas (xx), Batuhan (xxx) (Dk. 80 Emirhan), Berkin (xxxx) (Dk. 70 Gökhan xx), Fatih Nurullah (xx), Mehmet Albayrak (xx)

GOLLER: Dk. 21 (KK) Mehmet Albayrak (Turgutluspor) - Dk. (P) 47 Berkin, Dk. 54 Batuhan, Dk. 60 İlker (Karacabey Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 88 Furkan Mehmet (Turgutluspor)

SARI KARTLAR: Furkan Mehmet (Turgutluspor) - Batuhan, Muhammed (Karacabey Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta son 3 haftada sadece 1 puan alabilen Turgutluspor evinde öne geçtiği maçta Karacabey Belediyespor\'a 3-1 mağlup olarak düşme hattına doğru geriledi. Mehmet Albayrak\'ın 21\'inci dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçen ev sahibi Turgutluspor ikinci yarıda rakibine teslim oldu. Önce 47\'nci dakikada Berkin\'in penaltıdan attığı golle skora denge gelirken, 54\'üncü dakikada Batuhan ve 60\'ıncı dakikada İlker\'in attığı goller Karacabey Belediyespor\'a galibiyeti getirdi. Turgutluspor\'da Furkan 88\'inci dakikada kırmızı kart gördü.

3\'üncü dakikada Özkan\'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Güner şutunda Karacabey kalecisi Mehmet gole izin vermedi.

20\'nci dakikada ceza alanı dışından Berkin sert vurdu, meşin yuvarlak direği sıyırıp auta çıktı.

21\'inci dakikada Turgutluspor öne geçti. Fatih\'in kornerden altı pasın içerisine gönderdiği meşin yuvarlak Karacabey savunmasında Mehmet Albayrak\'a çarparak ağlara gitti: 1-0.

47\'nci dakikada Karacabey Belediyespor lehine penaltı kararı çıktı. Turgutluspor ceza alanında oluşan karambolde Berkin, Furkan Mehmet\'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını işaret etti. Atışı kullanan Berkin topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

54\'üncü dakikada konuk ekip üstünlük sayısını buldu. Berkin\'in ara pasıyla buluşan Batuhan, kaleci Cihan\'ın solundan topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

60\'ıncı dakikada Karacabey farkı 2\'ye çıkardı. Berkin\'in ortasında ceza alanı içerisinde boşta kalan İlker düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 1-3

Maçta başka gol olmadı ve Turgutluspor öne geçtiği maçta sahasında Karacabey Belediyespor\'a 3-1 kaybetti.