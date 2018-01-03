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Spor

Turgutluspor istedi Bergama aldı

İZMİR, (DHA) - TFF 3'üncü Lig'de Manisa Büyükşehir Belediyespor, dün Turgutluspor ile imza aşamasına gelen stoper Semih Durmuş'u son anda Bergama Belediyespor'a gönderdi

03 Ocak 2018 14:31

İZMİR, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig\'de Manisa Büyükşehir Belediyespor, dün Turgutluspor ile imza aşamasına gelen stoper Semih Durmuş\'u son anda Bergama Belediyespor\'a gönderdi. Sezonun ilk yarısında fazla forza şansı bulamayan Semih\'in ayrılmak istemesi üzerine kulübün çıkarları doğrultusunda transfere onay verme kararı aldıklarını belirten yeşil-beyazlı yönetim, \"Oyuncumuza Turgutluspor dışında Bergama Belediyespor da talip oldu. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda Semih\'in Bergama\'ya kiralanmasına karar verildi. Kulübümüz bu transferden maddi gelir elde edecek\" açıklaması yaptı.

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