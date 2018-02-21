Turgutluspor hedeften kopmayacak

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta iç sahada 7 maçtır galibiyete hasret kalmasına rağmen Play-Off yarışını sürdüren Turgutluspor\'da Başkan Hakan Sezer, hedeften kopmayacaklarını söyledi.

Play-Off potasının 4 puan gerisinde bulunan, şimdiye kadar topladığı 34 puanın 14\'ünü evinde, 20\'sini deplasmanda alan kırmızı-siyahlılarda Sezer, \"Kalan haftalarda evimizde 5, deplasmanda 6 maç oynayacağız. Başarılı sonuçlar çıkartarak Play-Off hedefimizi ligin son maçının son saniyesine kadar kovalayacağız. Teknik kadromuz ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Hoca değişikliğinin ardından takımdaki birlik ve beraberliğin yanı sıra futbolcuların mücadelesi de bizleri mutlu ediyor\" dedi.