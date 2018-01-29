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Spor

Turgutluspor evinde puanı unuttu

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk haftalarında liderlik koltuğunda kurulan Turgutluspor, iç sahada üst üste 5 mağlubiyet aldı, Play-Off yarışında bile geride kaldı

29 Ocak 2018 16:02

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta sezonun ilk haftalarında liderlik koltuğunda kurulan Turgutluspor, iç sahada üst üste 5 mağlubiyet aldı, Play-Off yarışında bile geride kaldı. Ligde ilk 5 iç saha maçından 4 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran Turgutluspor, ardından evinde puanı unuttu. Taraftarı önünde son olarak 22 Ekim\'de Kayseri Erciyesspor\'u 2-0 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, son 5 iç saha maçında Erokspor ve Tire 1922 Spor\'a 1-0, Van Büyükşehir Belediyespor\'a 4-0, 1461 Trabzon\'a 3-0, Anadolu Bağcılarspor\'a ise 3-2 yenilmekten kurtulamadı. Bu periyotta deplasmandan ise 3 galibiyet çıkaran Turgutlu, evindeki puan kayıplarıyla 30 puanla 6. sırada kaldı. Teknik direktör Özgün Kaya, iç sahadaki kötü gidişi sonlandırmak için rakiplerle daha kora kor mücadele edeceklerini söyledi.

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