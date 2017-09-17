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Spor

Turgutluspor emin adımlarla

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) ÜÇÜNCÜ Lig 2"inci Grup'ta Anagold 24Erzincanspor'u yıldız forveti Ferdi Başoda'nın 3 golüyle 3-0 mağlup eden Turgutluspor, ikinci sıraya yükselmenin sevincini yaşıyor

17 Eylül 2017 16:40

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) ÜÇÜNCÜ Lig 2\"inci Grup\'ta Anagold 24Erzincanspor\'u yıldız forveti Ferdi Başoda\'nın 3 golüyle 3-0 mağlup eden Turgutluspor, ikinci sıraya yükselmenin sevincini yaşıyor. Profesyonel lige döndükten sonra evinde 2\'de 2 yapan Kasaba, ilk 3 haftada topladığı 7 puanla lider Diyarbekirspor\'un bir basamak gerisinde bulunuyor.. Erzincan karşısında bunaltıcı havaya rağmen 90 dakika boyunca sahada basmadık yer bırakmayan futbolcuların mücadelesi tribünlerin alkışını alırken, futbolcular galibiyet sevincini taraftarlarla yaşadı.

Başkan Hakan Sezer, maçın ardından, \"Sonuna kadar mücadele eden, pozisyon bulan bir Turgutluspor vardı. 3 puanı 3 golle aldık. Ligi maç maç ele alacağız. Önümüzdeki mutlu günleri bekliyoruz, daha da iyi olacağız\" dedi.

Teknik Direktör Özgün Kaya ise, \"İşimizin zor olduğunu biliyorduk. Erzincan takımı büyük maliyetlerle oluşturuldu. Rakibin iyi takım olduğunu biliyorduk ama işin gerçeği bu kadar gol bulacağımızı düşünmüyorduk. Oyun disiplinine sadık kalarak oynadık ve pozisyonları değerlendirdik\" diye konuştu.

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