Turgutluspor-Bağcılarspor: 2-3

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) -

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Tarık Güldal (xx), Selçuk Kaplan (xx), Ali Kış (xx)

TURGUTLUSPOR: Cihan (x) (Dk. 28 Mehmet Can x) - Emre (x), Kadir (xx), Fatih (x), Melih (xx), Furkan (x), Şeyhmus (x), Güner (xx), Zihni (xx), Necmi (xx), Yusuf (x) (Dk. 59 Salim xx)

BAĞCILARSPOR: Eren (xx) - Uğurcan (xx), Oğuz (xxx), Murat (xx) (Dk. 77 Kerem x), Recep (xxx) (Dk. 90 Yusuf), Ahmet (xx), Asım (xxx), Halil (xx), Özcan (xxx), Sezer (xxx), Ekrem (xx) (Dk. 58 Batuhan xx)

GOLLER: Dk. 10 Güner, Dk. 80 Salim (Turgutluspor) - Dk. 45+6, Dk. 51 ve Dk. 75 Recep (Bağcılarspor)

SARI KARTLAR: Şeyhmus, Furkan, Güner (Turgutluspor) - Sezer (Bağcılarspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Furkan (Turgutluspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlayan Turgutluspor, evinde oynadığı Bağcılarspor müsabakasını 3-2 kaybederek ikinci devreye kötü başladı. Güner\'in 10\'uncu dakikada attığı gole öne geçen Turgutluspor\'a 45+6\'ncı dakikada Recep karşılık verdi. Recep 51 ve 75\'te 2 gol daha atıp Bağcılarspor\'u rahatlattı. Maçta son sözü 80\'inci dakikada Salim söyledi. Turgutlu\'dan Furkan, 90+3\'üncü dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla 27 puanda kalan kırmızı-siyahlılar üst sıralara tırmanma şansını tepti. Bağcılarspor ise puanını 22 yaptı.

10\'uncu dakikada Turgutluspor golü buldu. Yusuf\'un ortasında savunmadan seken topa Güner sert vurdu, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.

40\'ıncı dakikada Sezer\'in kullandığı serbest vuruşta Turgutluspor kalecisi Mehmet Can gole izin vermedi.

45+6\'ncı dakikada skora denge geldi. Özcan\'ın serbest vuruştan ortasında Recep kafayı vurdu: 1-1.

51\'inci dakikada konuk takım öne geçti. Özcan sağ kanattan ortaladı, Recep yine kafayla topu filelere gönderdi: 1-2.

60\'ıncı dakikada seri çalımlarla rakiplerinden kurtulan Murat ceza yayı çizgisi üzerinden vurdu, top yan direkten döndü.

75\'inci dakikada Bağcılarspor farkı 2\'ye çıkardı. Fatih\'ten topu kapan Recep rakiplerinden sıyrılarak sert vurdu: 1-3.

80\'inci dakikada Turgutluspor\'un golü verdi. Güner\'in sağdan ortasında Kadir topu ceza alanına aşırttı, Salim düzgün bir vuruşla skoru belirledi: 2-3.

90+3\'üncü dakikada Furkan\'ın kırmızı kartla oyundan atılmasıyla ev sahibi oyunu 10 kişi tamamladı.