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Spor

Turgutluspor-Anagold 24Erzincanspor: 3-0

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) Stat: Yedi Eylül Hakemler: Mehmet Güngör (xxx), Rahman Kalyoncu (xxx), Burak Celep (xxx) Turgutluspor: Ömer Faruk (xxx) - Yaşar (xxx) (Dk

16 Eylül 2017 22:16

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

Stat: Yedi Eylül

Hakemler: Mehmet Güngör (xxx), Rahman Kalyoncu (xxx), Burak Celep (xxx)

Turgutluspor: Ömer Faruk (xxx) - Yaşar (xxx) (Dk. 63 Berkay xx), Efşan (xxx), Mustafa (xxx), Kadir (xxx), Aziz (xxx), Ferdi (xxxx), Ramazan (xxx) (Dk.85 Fatih Somuncu), Muhammed (xxx), Emre (xxx), Mehmet (xxx) (Dk. 74 Oğuzhan **)

ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Bilal (x) - Müslüm (x), Gökhan Çakır (x), Erman (x), Fatih (x) (Dk. 46 Cemal xx), Erdi (x) (Dk. 46 Mikail xx), Cebrail (x), Emre (xx), Hakan (x), Gökhan (x) (Dk. 61 Serhat xx), Gökhan Demir (xx)

GOLLER: Dk.13, 31 ve 55  Ferdi (Turgutluspor)

SARI KARTLAR: Emre, Ferdi (Turgutluspor), Gökhan Demir (Anagol 24Erzincanspor)

ÜÇÜNCÜ Lig 2. Grup\'ta ilk iki haftada 4 puan toplayarak zirve hesapları yapmaya başlayan Turgutluspor, 3. hafta müsabakasında ağırladığı Anagold 24 Erzincanspor\'u kaptanı Ferdi ile yaktı: 3-0. Tecrübeli futbolcunun 13, 31 ve 55. dakikalarda attığı gollerle galibiyete uzanan kırmızı-siyahlı ekip puanını 7\'ye yükseltirken, Erzincan temsilcisi 1 puanda kaldı. 

13. dakikada Turgutluspor ilk ciddi atağında golü buldu. Bu dakikada Yaşar\'ın vuruşunu kaleci Bilal çeldi. Boşta kalan topu Ferdi ağlara yolladı: 1-0.

31. dakikada Turgutlu golleri ikiledi. Sağ kanattan Yaşar\'ın ortasında Ferdi nefis bir kafa vuruşuyla skoru 2-0 yaptı.

36. dakikada gelişen Turgutluspor atağında ceza alanına kadar giren Aziz\'in vuruşu kaleci Bilal\'de kaldı.

40. dakikada sağ kanattan Emre\'nin ortasına arka direkte Gökhan Demir kafayı vurdu. Kaleci Ömer Faruk topu direk dibinden kornere çeldi.

55. dakikada ev sahibi golleri üçledi. Ramazan\'ın derinlemesine pasıyla savunmanın arkasına sarkan Ferdi kendisinin ve takımının üçüncü golünü attı: 3-0. 

73. dakikada Ferdi\'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Aziz mutlak gollük fırsatı değerlendiremedi ve maç 3-0 bitti.

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