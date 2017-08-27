Turgutluspor 3 puana sevindi

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)- TURGUTLUSPOR, 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'taki ilk maçında Yeşil Bursa\'yı sahasında 1-0 yenerek sezona galibiyetle başlarken, ilk yarıda sergilenen futbol Teknik Direktör Özgür Kaya\'yı mutlu etmedi.

Hafta içinde Türkiye Kupası\'nda Utaş Uşakspor\'u mağlup etmelerinin takımda rehavete yol açtığını söyleyen Kaya, \"Kötü oynadığımız ilk yarıda bulduğumuz gol, bizi ayakta tuttu. İkinci yarıda oyuna ağırlığımızı koyup çok sayıda fırsat yakaladık ancak değerlendiremedik. Her şeye rağmen lige 3 puanla başlamak çok güzel\" dedi.

Maçtan önce geçen sezon Bölgesel Amatör Lig\'de kazanılan şampiyonluk kupası alarak büyük coşku yaşayan kırmızı siyahlılarda gözler salı günü deplasmanda Tire 1922 Spor ile oynanacak Türkiye Kupası karşılaşmasına çevrildi. Yeşil Bursa randevusunda son dakikada sakatlanarak oyundan çıkan kaptan Ferdi\'nin durumu belirsizliğini koruyor. Bu araya yönetim, stoper mevkiindeki eksiği kapatmak için Bugsaşspor\'dan Mehmet Berber\'i transfer etti. 21 yaşındaki fuftbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı



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