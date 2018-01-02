Turgutluspor 3 oyuncuyla anlaştı

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta ikinci yarıda hedefini Play-Off olarak belirleyen Turgutluspor, 3 futbolcuyla anlaşma sağladı. Antalya\'da hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlıların Hatayspor\'dan kanat oyuncusu Emin Altunay, Yeşil Bursa\'dan forvet Fatih Çakır ve Manisa Büyükşehir Belediyespor\'dan stoper Semih Durmaş ile her konuda anlaştı. 28 yaşındaki Fatih, Kulüp Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Sezer\'in belediyedeki makamında düzenlenen törenle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Emin ve Semih\'in de imzası bekleniyor. Antalya Belek kampını sürdüren kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Özgün Kaya, kampın çok iyi geçtiğini belirterek, \"Herkes özveri ile çalışıyor. Yapacağımız hazırlık maçları ile ikinci devreye en iyi şekilde hazırlanacağız ve Play-Off hedefimize ulaşacağız\" açıklamasını yaptı.

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