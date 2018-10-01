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Spor

Turgutluspor 3 haftada 8 puan kaybetti

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona zirve hesaplarıyla başlayan Turgutluspor, deplasmanda Çorum Belediyespor'a 2-1 yenilerek haftayı puan alamadan kapattı

01 Ekim 2018 16:06

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta sezona zirve hesaplarıyla başlayan Turgutluspor, deplasmanda Çorum Belediyespor\'a 2-1 yenilerek haftayı puan alamadan kapattı. 
İlk iki haftada 4 puan toplayan Manisa ekibi, son 3 haftada 2 yenilgi ve 1 beraberlik alarak 8 puan kaybetti. Teknik direktör Erdal İşkar, Çorum karşısında 5-6 net gol pozisyonunu kaçırdıklarını altını çizerek maçın hakkının yenilgi olmadığını ifade etti. Oyuncularına güvendiğini söyleyen İşkar, takımının çıkış yakalayacağına inandığını belirtti.

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