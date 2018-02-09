Turgutluspor - Yeni Orduspor: 0-2

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)



STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Cihan Ataş (xx), Vedat Demir (xx), Berkay Salman (xx)

TURGUTLUSPOR: Ömer Faruk (xx) - Yaşar (x), Mustafa (x), Kadir (x) (Dk. 88 Fatih Üsküplü), Fatih Somuncu (xx), Ferdi (xx), Ramazan (xx) (Dk. 88 Efşan), Fatih Çakır (x) (Dk. 73 Berkay x), Muhammed Can (xx), Ozan (x), Oğuz (x)

YENİ ORDUSPOR: Osman (xxx) - Burak (xx), Onur Ramazan (xxx), Mustafa (xxxx), Tuncay (xx), Kerim (xxx), Deniz (xx), Turan (xxx) (Dk. 90 Sefa), Emre (xxx), Fatih Özçelik (xx) (Dk. 81 İlyas xx), İbrahim (xx) (Dk. 69 Fatih Arat xxx)

GOLLER: Dk. 78 Mustafa, Dk. 86 Turan (Yeni Orduspor)

SARI KARTLAR: Ramazan, Muhammed Can (Turgutluspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Turgutluspor evinde üst üste 6\'ncı mağlubiyetini Yeni Orduspor\'a 2-0 yenilerek aldı ve kötü gidişini sürdürdü. 7 Eylül Stadı\'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini 78\'inci dakikada Mustafa ve 86\'ncı dakikada Turan attı. Kötü gidişat üzerine teknik direktör Özgün Kaya\'yla yollarını ayıran ev sahibi ekibi sahaya altyapı koordinatörü Eray Gülay çıkardı. Bu skorla son 7 maçta 6\'ncı yenilgisini de alan Turgutluspor, 30 puanda kalırken Yeni Orduspor 38 puan ve maç fazlasıyla liderliği devraldı.

15\'inci dakikada konuk takımın Mustafa ile kullandığı serbest vuruş sonrası İbrahim\'in kafayla dokunuşunu kaleci Ömer Faruk harika bir refleksle kurtardı.

35\'inci dakikada Yeni Ordusporlu Mustafa\'nın kullandığı köşe atışında Burak\'ın kafası direğin dibinden auta gitti.

38\'inci dakikada Orduspor\'dan Fatih\'in geliştirdiği atakta ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan İbrahim topu auta attı.

İlk yarı golsüz sonuçlandı.

70\'inci dakikada Turgutlusporlu Fatih Çakır\'ın serbest vuruşu az farkla auta gitti.

78\'inci dakikada konuk ekip golü buldu. Deniz\'in ara pasında ceza alanı arkasına koşu yapan Mustafa\'nın vuruşu ağlara gitti: 0-1.

86\'ncı dakikada Orduspor atağında ceza alanına atılan derinlemesine topta savunmanın arkasına sarkan Turan skoru belirledi: 0-2.

(FOTOĞRAFLI)