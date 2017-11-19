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Spor

Turgutluspor - Tire 1922: 0-1

DOĞAN ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)   STAT: 7 Eylül HAKEMLER: Eren Özyemişcioğlu (x), Adem Şahin (xx), Yusuf Batuhan Yıldızlar (xx) TURGUTLUSPOR: Ömer Faruk (x) - Yaşar (x), Efşan (x), Mustafa (x), Kadir (xx), Berkay (x), Aziz (x) (Dk

19 Kasım 2017 19:36

DOĞAN ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)
 
STAT: 7 Eylül
HAKEMLER: Eren Özyemişcioğlu (x), Adem Şahin (xx), Yusuf Batuhan Yıldızlar (xx)
TURGUTLUSPOR: Ömer Faruk (x) - Yaşar (x), Efşan (x), Mustafa (x), Kadir (xx), Berkay (x), Aziz (x) (Dk. 68 Fatih x), Ferdi (x), Ramazan (xx), Muhammed (xx), Emre (x)
TİRE 1922: Fatih (xx) - Ufuk (xxx), Nihat (xxx), Sefa (xx) (Dk. 86 Yunus), Gökhan (xxx), Ersin (xx), Hasan (xx), Orkun (xx), Kemal (xx) (Dk. 69 Furkan x), Mümin (xx), Güner (xx) (Dk. 63 Tolunay x)
GOL: Dk. 41 (Pen) Gökhan (Tire 1922)
SARI KARTLAR: Muhammed, Emre, Mustafa (Turgutlu), Ufuk (Tire 1922)

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta geçen hafta tekrar liderliğe yükselen Turgutluspor, evinde Tire 1922\'ye 1-0 mağlup olarak yeniden koltuğundan oldu. Ev sahibi ekip iç sahadaki son 2 maçından puan çıkaramadı. Konuk takımın golünü 41. dakikada penaltından Gökhan kaydetti. Bu sonuçla Turgutluspor 24 puanda kalıp 2. sıraya geriledi, 20 puana ulaşan Tire 1922, 9. basamaktaki yerini korudu. Maç sonunda Turgutlusporlu futbolcular ve taraftarlar Hakem Eren Özyemişcioğlu\'na penaltı kararı nedeniyle tepki gösterdi.
9. dakikada Tire ceza sahasında oluşan karambolde Berkay müsait durumda topu ıskaladı, mutlak bir gol kaçtı.
22. dakikada konuk ekip atağında Sefa kazandığı topla kaleyi yokladı, kaleci Ömer Faruk meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
35. dakikada sağdan Ufuk\'un ortasında Nihat kafayı vurdu, top az farkla üstten dışarı gitti.
40. dakikada Turgutluspor ceza alanında topla buluşan Gökhan ile Efşan’ın mücadelesinde hakem penaltı kararı verdi. Penaltıyı 41. dakikada Gökhan gole çevirdi: 0-1.
66. dakikada Tire atağında Sefa kesti, Gökhan\'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
80. dakikada Ramazan\'ın sağdan ortasında Ferdi kafayla ıska geçti.
Karşılaşmayı Tire ekibi 1-0 kazandı.

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