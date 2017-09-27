Turgutluspor - Muğlaspor: 2-1

DOĞAN ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Sefa Can Meral (xx), Tansu Doğan Yılmaz (xx), Fatih Deveci (xx)

TURGUTLUSPOR: Ömer Faruk (xxx) - Yaşar (xx), Mustafa (xx), Kadir (xxx) (Dk. 90+2 Necati), Berkay (xxx)(Dk. 89 Oğuzhan), Ferdi (xx), Ramazan (xxx), Muhammed (xx), Emre (xxx), Mehmet (xxx) (Dk. 69 Fatih Somuncu xx), Oğuz (xx)

MUĞLASPOR: Barış (x) - Polat (xx), Alican (x), Enes (x) (Dk. 71 Ramazan x), Nizamettin (xx) (Dk. 83 Veysel), Berkay Günay (xx), Osman (xx) (Dk. 86 Emre), Haluk (xx), Ender (xx), Erhan (xxx), Berkay Yüksel (x)

GOLLER: Dk. 51 Mehmet, Dk. 84 Emre (Turgutluspor), Dk. 59 Erhan (Muğlaspor)

SARI KARTLAR: Mehmet, Ömer Faruk, Ramazan, Kadir, Emre , Oğuz (Turgutluspor), Barış, Berkay Günay, Alican, Polat (Muğlaspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Turgutluspor, evinde konuk ettiği Muğlaspor\'u 2-1 yenerek puanını 11\'e çıkarttı ve averajla liderlik koltuğunu ele geçirdi. 7 Eylül Stadı\'ndaki maçta ev sahibinin gollerini 51\'inci dakikada Mehmet ve 84\'üncü dakikada Emre attı. Konuk Muğlaspor\'un tek sayısı 59\'uncu dakikada Erhan\'dan geldi.

36\'ncı dakikada gelişen Muğlaspor atağında ceza alanının arkasına sarkan Ender, kaleci Ömer\'in üstünden aşırtma bir vuruş yaptı. Kaleye giden topu Oğuz çizgiden çıkardı.

51\'inci dakikada Turgutlu golü buldu. Emre\'nin kullandığı kornerde topa iyi yükselen Mehmet\'in kafa vuruşu ağlara gitti: 1-0.

59\'uncu dakikada skora eşitlik geldi. Muğlaspor\'un kullandığı köşe vuruşunda arka direkte bomboş pozisyonda Erhan\'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-1.

80\'inci dakikada ev sahibinden Oğuz\'un kestiği topta ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Ferdi, topu kaleci Barış\'a nişanladı.

84\'üncü dakikada Turgutluspor galibiyet golünü attı. Kazanılan serbest vuruşu Emre ağlarla buluşturup skoru ilan etti: 2-1.