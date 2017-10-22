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Spor

Turgutluspor - Kayseri Erciyesspor: 2-0

Pankart krizi! Turgutlu tribününde Azerbaycan bayrağı ve üzerinde, "Qarabağ onurumuzdur" yazılı bir pankart açıldı Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) STAT: 7 Eylül HAKEMLER: Lütfullah Aslan (xx), Recep Ekin (xxx), Eren Özçelik (xxx) TURGUTLUSPOR: Ömer (xx

22 Ekim 2017 20:26

Pankart krizi!

Turgutlu tribününde Azerbaycan bayrağı ve üzerinde, \"Qarabağ onurumuzdur\" yazılı bir pankart açıldı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

STAT: 7 Eylül
HAKEMLER: Lütfullah Aslan (xx), Recep Ekin (xxx), Eren Özçelik (xxx)
TURGUTLUSPOR: Ömer (xxx) - Mehmet (xxx), Mustafa (xxx), Muhammed (xxx), Oğuz (xxx), Kadir (xxx) (Dk. 82 Fatih), Emre (xxx), Yaşar (xxx) (Dk. 87 Oğuzhan), Ramazan (xxx), Ferdi (xxxx), Aziz (xx) (Dk. 65 Berkay xx)
KAYSERİ ERCİYESSPOR: Osman (xx) - Halil (xx) (Dk. 53 Talha xx), Batuhan (x) (Dk. 69 Seyfettin x), Muhammed Yasin (xx), Okan (xx), Yakup Can (xx), Göktuğ (x) (Dk. 80 Ömer Faruk), Yusuf (xx), Batuhan (xx), Turgay (x), Cüneyt (x)
GOLLER: Dk.10 ve Dk. 82 Ferdi (Turgutlu)
SARI KARTLAR: Kadir, Mustafa, Fatih (Turgutluspor), Cüneyt (K.Erciyesspor)

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta lider Turgutluspor, 9. haftada evinde son sıradaki Kayseri Erciyesspor\'u 2-0 yenerek zirvedeki yerini korudu. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 10. ve 82. dakikada kaptan Ferdi kaydetti. Turgutluspor puanını 21\'e çıkarırken, Kayseri temsilcisi -2 puanda kaldı. 

2. dakikada konuk ekip kalecisi Osman\'ın topu kısa düştü, meşin yuvarlağı önünde bulan Yaşar\'ın yaklaşık 30 metreden aşırtma vuruşunu Osman güçlükle kornere çeldi.
7. dakikada Turgutlu atağında sağ kanattan Ramazan\'ın ortasında ceza alanında topla buluşan Aziz\'in şutunu kaleci Osman ayaklarıyla kurtardı.
10. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Yaşar\'ın kornerden ortasında Ferdi kafayı vurdu, top ağlarla buluştu: 1-0. 
48. dakikada Yaşar\'ın soldan ortasında Aziz\'in kafayı çaktı, top direğin yanından auta gitti. 
67. dakikada konuk ekipten Talha yaklaşık 25 metreden serbest vuruştan kaleyi düşündü, top kaleci Ömer\'de kaldı. 
82. dakikada Turgutluspor\'dan Kadir\'in harika ara pasında topla buluşan Ferdi rakibinden sıyrılarak plaseyi yaptı: 2-0. Karşılaşma Turgutluspor\'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Tribünde pankart krizi 

TURGUTLUSPOR tribününde pankart krizi yaşandı. Şampiyonlar Ligi\'nde son olarak evinde Atletico Madrid\'le karşılaşan Azerbaycan ekibi Qarabağ\'ı desteklemek için A4 kağıtlarıyla Qarabağ yazısı oluşturan Azeri taraftarların bir Türk gazeteci tarafından ağır bir şekilde eleştirilmesi Turgutlu\'da da futbolseverlerin tepkisini çekti. Turgutlu tribününde Azerbaycan bayrağı ve üzerinde, \"Qarabağ onurumuzdur\" yazılı bir pankart açıldı. Yaklaşık 5 dakika açık kalan pankart iddiaya göre gözlemcinin isteği üzerine emniyet ekipleri tarafından kaldırıldı. Bu sırada polis ve taraftarlar arasında tartışma yaşandı.
 

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